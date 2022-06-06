Çaycumaspor Kulübü yönetiminden yapılan açıklamada; "Yönetim 5 Haziran'da saat 20.00'de toplanarak olağanüstü kongre kararı alındı. Kongrenin 23 Haziran günü Seka Sosyal Tesisleri'nde akşam saat 20.00 sularında yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 30 Haziran günü aynı yer saatte yapılması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaycumaspor olağanüstü kongreye gidiyor - Son Dakika

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