Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü - Son Dakika
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Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü

06.03.2022 11:57
Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından 3-2'lik bir skorla sahadan eli boş döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oynanan Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından 3-2'lik bir skorla sahadan eli boş döndü.

Beyçayırı Stadında omuz omuza vererek dostlukla başlayan maçın ilk yarısında Yenimahallespor 21 dk. Mustafa Gürbüz ve 28 dk. Birkan Şengün'ün attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 kapattı. İkinci yarıda ise Çaycumaspor takımı 52 dk. Suat Kerçin ve 83 dk. Caner Kara'nın golleri ile durumu eşitleyerek durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+1'de Yenimahallespor'un futbolcusu Ahmet Olgun'un golüyle durum 3-2 oldu.

Son 90'ncı dakika 5 dk. uzatma verildiği esnada Yenimahallespor ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda maçın hakemi penaltı gösterdi. 99 forma numarasıyla Burak Salih Kıral penaltı atışını yaptı ancak top rakip kalecinin elinden çıkarak Yenimahallespor'un kalecisi Rıza topu ikinci hamlede penaltıyı kurtardı. Karşılaşmada Yenimahallespor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. - ZONGULDAK

Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü
Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü
Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü
Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü
Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü

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Amatör Lig, Zonguldak, Play Off, Ereğli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaycumaspor Yenimahalle deplasmanından eli boş döndü - Son Dakika


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