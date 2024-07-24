Çayelispor, Muharrem Bostancı'nın sözleşmesini yeniledi - Son Dakika
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Spor

Çayelispor, Muharrem Bostancı'nın sözleşmesini yeniledi

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, geçen sezon kadrosunda yer alan santrafor Muharrem Bostancı ile yeni sözleşme imzaladı.

24.07.2024 12:16
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TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, 23 yaşındaki santrafor Muharrem Bostancı'nın sözleşmesini yeniledi.

Geçtiğimiz sezonı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon tamamlayarak TFF 3. Lige yükselen Çayelispor, geçen sezon kadrosunda yer alan santrafor Muharrem Bostancı ile devam kararı aldı. Yeşil-beyazlılar, Bostancı ile yaptığı görüşmelerin ardından 23 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. - RİZE

Kaynak: İHA

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