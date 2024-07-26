Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, Teknik Direktör Taşkın Güngör ile yollarını ayırdı.

Bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor'da geçen sezon teknik direktörlük görevini yürüten Şevki Tonyalı ile yollar ayrılmış, Tonyalı'dan boşalan göreve Taşkın Güngör getirilmişti.

Yeni sezon öncesinde geçtiğimiz günlerde top başı yapan Rize ekibi, Teknik Direktör Taşkın Güngör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Çayelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ve Taşkın Güngör arasında yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - RİZE