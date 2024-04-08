- Çayelispor Teknik Direktörü Şevki Tonyalı: "Hep birlikte el ele profesyonel lige çıkacağız"
RİZE - Çayelispor Teknik Direktörü Şevki Tonyalı, "Hep birlikte el ele profesyonel lige çıkacağız" dedi.
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 22. hafta maçında Çayelispor sahasında Arsin İdman Yurdu'nu sahasında 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Şevki Tonyalı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Önümüzde 9 puan daha var. Rakibimizle aramızda ise 5 puan fark var. Dereye görmeden paçaları sıvamak istemiyoruz. Yolumuza bakmak istiyoruz. Şuan da çok önemli bir avantaj sağladık. Erken gol bulmakta sıkıntımız vardı. İkinci yarı da kazanma arzusunu daha da ortaya koyarak güzel bir galibiyet aldık. Bir ayda 3 maç oynayacağız. Yılların verdiği bir özlem var. Çok az kaldı. O gün son düdüğe kadar sabır edip hep birlikte sevineceğiz. Hep birlikte el ele profesyonel lige çıkacağız. Ortada bir gerçek varsa Çayelispor şampiyonluğa en yakın adaydır" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Maçın ardından Galatasaray takımı çift kale maç yaptıktan sonra takım otobüsüyle stattan ayrıldı. Taraftarlar ise futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.
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