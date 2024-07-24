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TFF 3. Lig'in yeni takımlarından olan Çayelispor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı.

TFF 3. Lig'in Rize ekiplerinden Çayelispor yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı. Yeşil-beyazlı takım teknik direktör Taşkın Güngör önderliğinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. 1. etap kamp çalışmalarını 3 Ağustos'a kadar Rize'de sürdürecek olan Çayelispor 2 günlük iznin ardından 6 Ağustos'ta Bolu'da toplanarak 2. etap kampına başlayacak. - RİZE