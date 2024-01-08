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Çayırova Belediyesi, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Çayırova Belediyesi, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u 101-91 yenerek galibiyetini sürdürdü. Phill Greene'nin 35 sayıyla en skorer olduğu maçta Çayırova, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Çayırova Belediyesi, Alagöz Holding Iğdır Basketbol\'u mağlup etti
08.01.2024 - 09:57,
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında, Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u konuk eden Çayırova Belediyesi, maçı 101-91 kazandı.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, 2024'e kazanarak başladı. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır Basketbol'u konuk eden Çayırova Belediyesi, maçtan 101-91 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda coşkulu bir seyirci önünde oynana karşılaşmaya, Çayırova Belediyesi baş antrenör Musa Enes Akdilek'in öncülüğünde, Phill Greene, Serhat Uğur, Diante Watkins, Ercan Bayrak ve Tolga Kaan Birer ilk beşiyle başladı. Ligin iki formda takımını karşı karşıya getiren karşılaşmaya hücumda isabetli atışlarla başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 20-19 önde kapattı.

Başa baş geçen maçın ikinci periyodunu da önde götürmeye devam eden Çayırova Belediyesi, Serhat Uğur'un periyodun son dakikasında attığı iki üçlükle birlikte devreye 45-42 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Phill Greene ve Diante Watkins'in etkili oyunuyla hücumda üretkenliğine devam eden Çayırova, maçın son periyoduna 76-73'lük skor üstünlüğü ile geçti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde seyirci desteğini de arkasına alan Çayırova Belediyesi, Phill Greene, Diante Watkins ve İlkan Karaman'la skor bulmaya devam etti. Maçın son 5 dakikasında savunma sertliğini artıran Çayırova, zorlu mücadeleden 101-91 galip ayrıldı. Üst üste üçüncü, son yedinci maçta altıncı galibiyetini alan Çayırova Belediyesi'nde en skorer isimler 35 sayıla Phill Greene, 23 sayı ile Diante Watkins, 12 sayıyla İlkan Karaman ve 11 sayı ile Serhat Uğur oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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