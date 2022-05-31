Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı rakibini farklı yendi

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 3. Ligi play off karşılaşmalarında Söke Belediyespor ile evinde oynadığı mücadeleyi 131-65 kazanarak, rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Kuruluşunun ilk senesinde bir üst lige çıkma başarısı elde eden Çayırova Belediye Basketbol Takımı, kısa süre içinde büyük başarılar elde etti 3. Ligde grubunda çıktığı 8 maçın 6'sını kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol, 14 puanla grubunu 2. sırada tamamlayarak play off'lara katılma hakkı kazandı. Kendi grubunu ilk sırada tamamlayan Söke Belediyespor'a ilk maçta şans tanımayan yeşil beyazlılar, rakibine attığı 66 farkla kırılması zor bir rekora imza attı. Çayırova Belediyesi Basketbol, aynı zamanda hanesine yazdırdığı 131 sayı ile bir maçta en çok sayı atılan maçı yaşadı. - KOCAELİ