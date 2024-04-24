Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk sezonunda Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

24.04.2024 12:52  Güncelleme: 13:01
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Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon, geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu yıl ilk kez Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk sezonunda Süper Lig için play-off oynamaya hak kazanma başarısını gösterdi.

Geçtiğimiz iki yılda mücadele ettiği hem Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) hem de Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk kazanan ve iki yılda aldığı iki kupayla, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösteren Çayırova Belediyesi, TBL'deki ilk sezonunda play-off oynamaya hak kazandı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan son karşılaşmaların ardından, Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı. 34 haftalık maratonun ardından aldığı 16 galibiyet ve 18 mağlubiyetle normal sezonu 7. sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi, bu yıl ilk kez mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig için play-off oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı.

26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 8 takımın, Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya bir rekabet içinde olacağı Türkiye Basketbol Ligi play-off'larında Çayırova Belediyesi'nin rakibi, normal sezonu 4. sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol takımı oldu. 3 maçlık seride 2 galibiyet alan takımın bir üst tura yükseleceği mücadelede Çayırova Belediyesi ve Gaziantep Basketbol arasındaki ilk karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep'te oynanacak. İkinci maç ise 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da Çayırova'da oynanacak. Serinin uzaması durumunda muhtemel üçüncü karşılaşma yine Gaziantep Basketbol'un ev sahipliğinde oynanacak.

İki takım arasında normal sezonda oynanan ilk karşılaşmadan Gaziantep Basketbol 72-54'lük galibiyetle ayrılmıştı. Sezonun ikinci yarısında Çayırova'da oynanan mücadelede ise Çayırova Belediyesi 82-75'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Çayırova Belediyesi play-off ilk turunda rakibi Gaziantep Basketbol'u geçmesi halinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle play-off yarı finalinde mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı - Son Dakika

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