Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Yeni Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek ve yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İki sezondur Çayırova'yı Türkiye Basketbol Ligi'nde temsil eden ve geçtiğimiz sezon play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı. Baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlemlendi. Yeni sezona süper lig hedefiyle başlayan ve parolanın şampiyonluk olduğu Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, bu sezon genç yetenekler ve tecrübeli isimlerle harmanlanmış kadrosuyla adından sıkça söz ettirecek. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncuların da katılmasıyla tam kadro olarak antrenmanlara devam edecek olan takımın hazırlık maçı takvimi de netlik kazandı.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 2025-2026 hazırlık maçı fikstürü ise şu şekilde; 23 Ağustos Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, 27 Ağustos Bursaspor-Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Çayırova Belediyesi- Balıkesir Büyükşehir Belediye, 03 Eylül Tofaş-Çayırova Belediyesi, 06 Eylül Çayırova Belediyesi-Harem Spor, İlkan Karaman Turnuvası 11 Eylül Çayırova Belediyesi- Konya Büyükşehir Belediyesi, İlkan Karaman Turnuvası 13 Eylül Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji. - KOCAELİ