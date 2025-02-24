Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor'u Dramatiik Bir Sonla Yenerek Üst Sıralara Tırmandı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor'u Dramatiik Bir Sonla Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor\'u Dramatiik Bir Sonla Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrumspor'u son saniyede Diante Watkins'in attığı basketle 81-80 mağlup etti. Maçta yaşanan heyecan dolu anlar ve ekiplerin performansı dikkat çekti. Çayırova, bu galibiyetle ligde dördüncü sıraya yükseldi.

24.02.2025 11:23  Güncelleme: 11:26
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 26. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor'u Diante Watkins'in bitime 5 saniye kala attığı basketle 81-80 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 26. hafta mücadelesinde Çayırova Belediyesi, sahasında Çağdaş Bodrumspor'u konuk etti. Mücadeleye başantrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde Diante Watkins, Hamit Sezaver, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Karşılıklı geçilen basketlerle ilk çeyrek 17-19 Çağdaş Bodrumspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Çağdaş Bodrumspor, hücumda daha iyi bir performans sergileyince devre arasına rakip takımın 35-44'lük avantajıyla girildi.

Üçüncü periyotla birlikte savunma sertliğini artıran ve hücumda istediği skorları bulan Çayırova Belediyesi son çeyrek öncesinde farkı tek sayıya düşürdü ve karar çeyreğine 56-57 geride girdi. Son periyotta ise mücadeleye büyük bir heyecan hakim oldu. Maçın son anlarına geride giren Çayırova, Çağdaş Bodrumspor'un iki serbest atış kaçırmasının ardından elde ettiği avantajı değerlendirdi ve Diante Watkins'in bulduğu basketle son 5 saniye kala 81-80 öne geçti. Son top savunmasında da hata yapmayan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 81-80 galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, Ali Efe Barış'ın ve Merthan Mutlu'nun 11'er sayısı ve Eray Aydoğan ile Jamari Traylor'un 10'ar sayılık performansları galibiyette kritik bir rol oynadı. Aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla dördüncü sırada yer alan Çayırova, bir sonraki hafta deplasmanda Kapaklıspor'a konuk olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor'u Dramatiik Bir Sonla Yenerek Üst Sıralara Tırmandı - Son Dakika

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