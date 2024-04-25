Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik Yıldız Kız Sporcuları İl Birinciliği Yarışmasından 11 Madalya ve 2 Kupa İle Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik Yıldız Kız Sporcuları İl Birinciliği Yarışmasından 11 Madalya ve 2 Kupa İle Ayrıldı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik Yıldız Kız Sporcuları İl Birinciliği Yarışmasından 11 Madalya ve 2 Kupa İle Ayrıldı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasında birçok başarıya imza attı. 8 sporcuyla katılan yarışmada, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü öğrencilerinin tümü dereceye girmeyi başardı. Jimnastik sporcuları elde ettikleri bu başarıların ardından 25 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

25.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasından 11 madalya ve 2 kupayla ayrıldı.

Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü artistik jimnastik yıldız kız sporcuları, katıldıkları il birinciliği yarışmasında birçok başarıya imza attı. 8 sporcuyla katılan yarışmada, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü öğrencilerinin tümü dereceye girmeyi başardı. Çayırovalı yıldız jimnastikçiler yıldız kız il birinciliği, yıldız kız il ikinciliği, yıldız kız il üçüncülüğü, yıldız kız takım olarak il birinciliği, genç kız bireysel il birinciliği ve küçük kızlar il dördüncülüğü derecelerini elde etti. Jimnastik sporcuları elde ettikleri bu başarıların ardından 25 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Bolu, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik Yıldız Kız Sporcuları İl Birinciliği Yarışmasından 11 Madalya ve 2 Kupa İle Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Artistik Jimnastik Yıldız Kız Sporcuları İl Birinciliği Yarışmasından 11 Madalya ve 2 Kupa İle Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement