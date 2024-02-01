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Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u kendi evinde konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u kendi evinde konuk edecek

Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor\'u kendi evinde konuk edecek

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 22. haftasında Esenler Erokspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Çayırova Belediyesi, üst sıralara doğru yükselişini sürdürmek için rakibini yenmeyi hedefliyor. Maç, 3 Şubat Cumartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.15'te oynanacak ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

01.02.2024 12:55
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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 22. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor'u kendi evinde konuk edecek.

Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 22. haftasında Esenler Erokspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Ligde aldığı 10 galibiyet ve 11 mağlubiyetle puan durumunda 6. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u yenerek, üst sıralara doğru yükselişini sürdürmek istiyor. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde maça hazırlanan Çayırova temsilcisi, ligin ilk yarısında yenildiği rakibini yenmek istiyor. Çayırova Belediyesi'nde zorlu mücadele öncesinde sakat bulunmazken, maç öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediyesi'nin rakibi Esenler Erokspor, ligde aldığı 9 galibiyet ve 12 mağlubiyetle puan durumunda 12. sırada yer alıyor. 3 Şubat Cumartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.15'te oynanacak mücadele, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalından da canlı yayınlanacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Esenler Erokspor 93-65 galip ayrılmıştı. Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda ilçedeki tüm basketbolseverler, 3 Şubat Cumartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda saat 18.15'te oynanacak karşılaşmaya davet edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor'u kendi evinde konuk edecek - Son Dakika
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