Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 77-80 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 77-80 Mağlup Etti

Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol\'u 77-80 Mağlup Etti

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 80-77 yenerek dördüncü galibiyetini elde etti. Diante Watkins'ın 33 sayı ile en skorer isim olduğu bu zorlu mücadele, Çayırova'nın ligdeki konumunu güçlendirdi.

09.10.2024 19:34  Güncelleme: 19:35
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'a konuk olan Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleyi 77-80 kazanarak beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki yeni sezonuna dolu dizgin devam ediyor. Ligin beşinci karşılaşmasında Gaziantep Basketbol'a konuk olan Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 77-80'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde maça Diante Watkins, Eray Aydoğan, Merthan Mutlu, Oğuzhan Kızıl ve Jamari Traylor beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 27-24 geride kapattı. Kısır geçen ikinci periyotta rakibinden daha üstün oyun oynamasına rağmen, skorda geride kalan Çayırova Belediyesi, ilk yarıyı da 36-34 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekle birlikte üstün oyununu daha da artıran Çayırova Belediyesi, Diante Watkins ve Jamari Traylor'un üstün oyunlarıyla üçüncü çeyrekte 9 sayı öne geçse de son çeyreğe 56-57 önde girdi. Karşılıklı bulunan basketlerle birlikte son 1.24'e 77-80 önde giren Çayırova Belediyesi, maç sonunda iyi savunma yaparak rakibine skor şansı vermedi ve zorlu müsabakadan 77-80 galip ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 33 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla Diante Watkins olurken, Jamari Traylor'un 23 sayı 7 ribaundu, Hamit Sezaver'in 9 sayısı ve Koray Çekici'nin 7 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Beşinci maçında dördüncü galibiyetini alan Çayırova, maç sonunda büyük bir mutluluk yaşarken, lige maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-80 mağlup eden basketbol takımımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çayırova Belediyesi, bir sonraki karşılaşmasını 13 Ekim Pazar günü saat 18.30'da PizzaBulls Cedi Osman Basketbol'a karşı evinde oynayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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