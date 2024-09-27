Çayırova Belediyesi Haremspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi Haremspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Çayırova Belediyesi Haremspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Çayırova Belediyesi, Haremspor'a konuk olacak. Takım, bu zorlu mücadelede galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

27.09.2024 17:34  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Çayırova Belediyesi deplasmanda Haremspor'a konuk olacak.

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen ve buradaki ilk sezonunda play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezonun üçüncü haftasında Haremspor'a konuk olacak. İlk iki haftada aldığı bir galibiyet ve bir beraberlikle ikinci haftayı 12. sırada kapatan Çayırova Belediyesi, Haremspor deplasmanında alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanma amacında. Başantrenör Engin Gençoğlu'nun öncülüğünde bütün bir hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, Haremspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor. Çayırova Belediyesi'nde herhangi bir eksik bulunmazken, tüm basketbolcular 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak müsabakaya hazır.

Hedef mutlak galibiyet

İlk iki haftada bir galibiyet bir mağlubiyet alarak 14. sırada yer alan Haremspor'da da eksik oyuncu yer almıyor. 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Beylikdüzü Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu'nun YouTube kanalı olan TBF TV'den de canlı olarak yayınlanacak. Ligin üçüncü hafta karşılaşmasına çıkacak Çayırova Belediyesi'nde hedef mutlak galibiyet. Çayırova Belediyesi, iki haftalık deplasman serisinin ardından kendi seyircisiyle ise ligin dördüncü haftasında 5 Ekim Cumartesi günü OGM Ormanspor'u ağırlayacağı karşılaşmada buluşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Basketbol, Çayırova, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Haremspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Haremspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement