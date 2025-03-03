Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor\'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Kapaklıspor'u 73-87 mağlup ederek üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Çayırova Belediyesi, başantrenör Derviş Gökhan Güney'in öncülüğünde Ali Efe Barış, Mert Ulutaş, Eray Aydoğan, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maça hücumda yüzdeli bir performansla başlayan Çayırova, savunmada da sertlik dozunu artırınca mücadelenin ilk çeyreğini 11-32 önde kapattı. İkinci periyotla beraber ev sahibi Kapaklıspor, farkı eritmeyi başarsa da devre arasına 32-43'lük Çayırova Belediyesi üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü periyot her iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, maçın karar çeyreğine 51-64'lük Çayırova Belediyesi üstünlüğü ile gidildi. Son çeyrekte de skor avantajını elden bırakmayan Çayırova Belediyesi, müsabakadan 73-87'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Son üç maçında üç galibiyet birden alan Çayırova Belediyesi'nde maçın en skorer oyuncusu 27 sayı 10 ribaunt ve 3 blokluk performansıyla Jamari Traylor oldu. Oğuz Savaş'ın 14 sayısı ve Oğuzhan Kızıl'ın da 11 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Çayırova Belediyesi'nin altyapısından yetişen basketbolculardan olan Yusuf Selim Şentürk de profesyonel basketbol kariyerinin ilk sayılarını Kapaklıspor'a karşı kaydetti. Şentürk, karşılaşmayı 3 sayı ile tamamladı. Çayırova Belediyesi, aldığı bu sonuçla ligde maç fazlasıyla dördüncü sıradaki yerini korudu. Çayırova Belediyesi, bir sonraki hafta 7 Mart Cuma günü sahasında lig lideri Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sahadan galibiyetle ayrılan Çayırova'nın dev adamlarını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Tebrikler takım. Kapaklı'yı mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum" dedi. - KOCAELİ