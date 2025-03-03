Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor\'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u deplasmanda 87-73 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Jamari Traylor 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, takımın ligdeki durumu ve gelecek maçlar hakkında bilgiler verildi.

03.03.2025 13:05  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda karşılaştığı Kapaklıspor'u 73-87 mağlup ederek üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Çayırova Belediyesi, başantrenör Derviş Gökhan Güney'in öncülüğünde Ali Efe Barış, Mert Ulutaş, Eray Aydoğan, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Maça hücumda yüzdeli bir performansla başlayan Çayırova, savunmada da sertlik dozunu artırınca mücadelenin ilk çeyreğini 11-32 önde kapattı. İkinci periyotla beraber ev sahibi Kapaklıspor, farkı eritmeyi başarsa da devre arasına 32-43'lük Çayırova Belediyesi üstünlüğü ile gidildi.

Üçüncü periyot her iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, maçın karar çeyreğine 51-64'lük Çayırova Belediyesi üstünlüğü ile gidildi. Son çeyrekte de skor avantajını elden bırakmayan Çayırova Belediyesi, müsabakadan 73-87'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Son üç maçında üç galibiyet birden alan Çayırova Belediyesi'nde maçın en skorer oyuncusu 27 sayı 10 ribaunt ve 3 blokluk performansıyla Jamari Traylor oldu. Oğuz Savaş'ın 14 sayısı ve Oğuzhan Kızıl'ın da 11 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Çayırova Belediyesi'nin altyapısından yetişen basketbolculardan olan Yusuf Selim Şentürk de profesyonel basketbol kariyerinin ilk sayılarını Kapaklıspor'a karşı kaydetti. Şentürk, karşılaşmayı 3 sayı ile tamamladı. Çayırova Belediyesi, aldığı bu sonuçla ligde maç fazlasıyla dördüncü sıradaki yerini korudu. Çayırova Belediyesi, bir sonraki hafta 7 Mart Cuma günü sahasında lig lideri Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sahadan galibiyetle ayrılan Çayırova'nın dev adamlarını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Tebrikler takım. Kapaklı'yı mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Çayırova, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi, Kapaklıspor'u 87-73 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.