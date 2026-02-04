Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş deplasmanından galibiyetle döndü - Son Dakika
Spor

Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş deplasmanından galibiyetle döndü

Çayırova Belediyesi, Kahramanmaraş deplasmanından galibiyetle döndü
04.02.2026 11:12  Güncelleme: 11:14
Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. haftada Çayırova Belediyesi, deplasmanda Kipaş İstiklalspor'u 92-75 yenerek ligdeki 18. galibiyetini aldı. Maçta en skorer oyuncu 31 sayıyla Roberto Gallinat oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda Kipaş İstiklalspor'u 92-75 mağlup etti.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Arca Tülüoğlu, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks beşiyle başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 21-16, devreyi ise 51-36 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekibin farkı 4 sayıya kadar indirmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, salondan 92-75 galip ayrıldı.

Kocaeli temsilcisinde 31 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olurken, Can Uğur Öğüt 14, Arca Tülüoğlu ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla ligdeki 18. galibiyetini alan ve seriyi 3 maça çıkaran Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

