Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta Kocaeli derbisi oynanacak. Çayırova Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İki yılda iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin 23. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a konuk olacak. Son olarak Esenler Erokspor'u kendi evinde mağlup eden Çayırova Belediyesi'nde, zorlu mücadele öncesinde eksik ya da cezalı bulunmuyor. Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde tüm hazırlıklarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya hazır. 8 Şubat Perşembe günü saat 18.00'da karşı karşıya gelecek iki takımın müsabakası TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı yayınlanacak. Ligde aldığı 11 galibiyet ve 11 mağlubiyetle altıncı sırada yer alan Çayırova Belediyesi, ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibine 64-79 mağlup olmuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda maçı Başhakem Aydın Karaçam yönetecek. Karaçam'ın yardımcılıklarını da Serkan Kırklar ve Burak Erkan yapacak. - KOCAELİ
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