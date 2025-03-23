Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni farklı geçti - Son Dakika
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Spor

Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni farklı geçti

Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi\'ni farklı geçti

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 30. haftasında Çayırova Belediyesi, sahasında karşılaştığı Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 102-85 mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi. Maçta Diante Watkins 25 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

23.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
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Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 30. haftasında Çayırova Belediyesi, Rakibi Konya Büyükşehir Belediyesi Spor'u 102-85 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belesiyesi, sahasında Konya Büyükşehir Belediye Spor'la karşı karşıya geldi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya, baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde Diante Watkins, Hamit Sezaver, Atakan Akçam, Jamari Trayor ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. Maçın ilk periyodunda hücumda etkili bir performans sergileyen Çayırova Belediyesi, 27-18'lik skorla maçın başında avantajı elde etti. İkinci periyotta Konya Büyükşehir Belediye Spor'un hücumdaki etkili performansına karşılık veren Çayırova Belediyesi, devreye 52-47 önde girdi.

Diante'den 25 sayı

Üçüncü ve dördüncü periyotta da hücumdaki etkili performansını sürdüren Çayırova Belediyesi, maçtan 102-85 galip ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, kenardan gelen Ali Efe Barış'ın 23 sayısı, Jamari Traylor'un 14 sayı 10 ribaundu ve Oğuzhan Kızıl'ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Güçlü rakibini farklı geçen Çayırova Belediyesi'nin basketbolcuları, teknik heyet ve taraftarları maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Aldığı galibiyetle maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselen Çayırova Belediyesi, Play-Off öncesinde avantajlı bir konum elde etmek amacıyla yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çayırova Belediyesi, bir sonraki hafta deplasmanda 26 Mart Çarşamba günü Finalspor'a konuk olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni farklı geçti - Son Dakika

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