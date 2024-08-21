Çayırova Belediyesi'nin Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi'nin Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu

Çayırova Belediyesi\'nin Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu. Çayırova Belediyesi, sezonun ilk haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı evinde ağırlayacak.

21.08.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu. Çayırova Belediyesi, sezonun ilk haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı evinde ağırlayacak.

İki yılda aldığı iki şampiyonlukla birlikte geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ve buradaki ilk yılında play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonu fikstür kura çekiminin ardından Çayırova Belediyesi'nin de yol haritası netleşti. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nı temsilen fikstür kura çekimine Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdürü Muhammet Nizamoğlu, Sportif Direktör Can Altıntığ ve Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu katıldı. Yapılan fikstür kura çekiminin ardından Çayırova Belediyesi'nin yeni sezondaki ilk hafta rakibi Bornova Belediyesi Karşıyaka oldu. Çayırova, ilk maçı kendi evinde ve seyircisi önünde oynayacak.

Çekilen fikstür kurasının ardından Çayırova Belediyesi'nin ilk yarı fikstürü şu şekilde:

"Çayırova Belediyesi-Bornova Belediyesi KSK, Esenler Erokspor-Çayırova Belediyesi, Haremspor-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi-Pizza Bulls Cedi Osman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi- Fenerbahçe Koleji Novotel, Çağdaş Bodrum-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi-Kapaklıspor, Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi- Ankaragücü, Konya Büyükşehir Belediyesispor-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi-Finalspor, Shipeddy Bordo-Çayırova Belediyesi, Çayırova Belediyesi-Sigortam.net, TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi" - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi'nin Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu - Son Dakika

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