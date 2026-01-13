Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası\'nda OGM Ormanspor\'u ağırlayacak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında OGM Ormanspor ile karşılaşacak.
Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı başhakem Mesut Öztürk ile yardımcı hakemler Abdullah Koputan ve Yasin Alkan yönetecek.
Ligin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan takımların katıldığı organizasyonda, rakibini eleyen taraf adını yarı finale yazdıracak. Turu geçen ekip, yarı finalde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol - Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm ilçe sakinleri tribünlere davet edildi. - KOCAELİ
