Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası çeyrek finalinde OGM Ormanspor'u 87-86 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya yeni başantrenörü Ender Aslan yönetiminde çıkan ev sahibi ekip, ilk periyodu 27-26 geride kapattığı maçın devre arasına 54-52 önde girdi.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Çayırova Belediyesi, bitime 45 saniye kala 4 sayı geriye düştü. Roberto Gallinat'ın üç sayılık basketiyle farkı bire indiren Kocaeli temsilcisi, bitime 14 saniye kala Nysier Brooks'un serbest atışlardan bulduğu isabetlerle sahadan 87-86 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 27 sayı ve 10 ribaunt ile Nysier Brooks maçın en skorer ismi olurken, Roberto Gallinat 26, Ömer Utku Al ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Çayırova Belediyesi, yarı final mücadelesinde 16 Ocak Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol ile karşılaşacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yaptığı açıklamada, yarı finale yükselen teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. - KOCAELİ