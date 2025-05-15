Çayırova Belediyesi Yüzme Takımı Rize'de 35 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çayırova Belediyesi Yüzme Takımı Rize'de 35 Madalya Kazandı

Çayırova Belediyesi Yüzme Takımı Rize\'de 35 Madalya Kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yüzme sporcuları, Rize'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Yüzme Müsabakalarında toplam 35 madalya kazanırken, Yağmur Yeyin 50 ve 100 kelebek stilinde Türkiye şampiyonu oldu.

15.05.2025 12:34  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yüzme sporcuları, Rize'de düzenlenen yüzme müsabakalarında 35 madalya kazandı, bir sporcu ise Türkiye şampiyonu oldu.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) yüzme sporcuları, 9-11 Mayıs tarihleri arasında Rize'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Yüzme Müsabakalarında, başarılarıyla göz doldurdu. Çayırova Belediyesi'nin minik yüzücüleri, müsabakalarda toplamda 35 madalya alarak başarı elde etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün minik yüzücüsü Yağmur Yeyin, 50 kelebek ve 100 kelebek stilde Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Sporcular birçok derece elde etti

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Yüzücüsü Yağmur Yeyin, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, 50 kelebek, 50 serbest, 100 kelebek ve 200 karışık stilde 4 bölge birinciliği aldı. Hesna Zeren Turali 20 karışık stilde bölge üçüncüsü olurken, Derin Dilber Aktaşi 50 kurbağa, 50 kelebek ve 200 kurbağa yarışlarında bölge ikincisi oldu. Takım yarışlarında ise, 4*50 serbest bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge birinciliği, 4*50 karışık bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge ikinciliği, 4*100 metre serbest bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği ve 4*100 metre karışık bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği elde etti.

Sporcuları kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap müsabakalarına 15 kişilik ekiple katılarak toplamda 35 madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızı ve 50 ile 100 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Yeyin'i yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çayırova, Türkiye, Yaşam, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova Belediyesi Yüzme Takımı Rize'de 35 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

15:04
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi Yüzme Takımı Rize'de 35 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.