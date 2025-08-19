Çayırova'da Geleceğin Basketbolcuları Seçildi - Son Dakika
Çayırova'da Geleceğin Basketbolcuları Seçildi

19.08.2025 15:38  Güncelleme: 15:39
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, basketbolcuları tespit etmek için yaptığı seçmelere yaklaşık 150 çocuk katıldı. Farklı yaş gruplarındaki mini basketbolcular, yeteneklerini sergileyerek kulübün altyapısına seçilme umuduyla yarıştı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, geleceğin basketbolcularını tespit etmek için seçme gerçekleştirdi. Toplamda 150'ye yakın çocuğun katıldığı seçmelerde, basketbolcu olmak isteyen minik devler, hünerlerini sergiledi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelesine devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın şehirdeki etkisi, alt yaş gruplarına da yansıyor. Çayırovalı çocuklar ile gençlerin, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve onların sporla iç içe olmasını sağlayan Çayırova Belediyesi, geleceğin basketbolcuları için altyapı seçmesi gerçekleştirdi. Erkek ve kızlarda çeşitli yaş gruplarında gerçekleştirilen basketbol altyapı seçmelerine ilgi büyük oldu. Yaklaşık 150 kişi, hünerlerini sergileyerek Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü basketbol altyapısına seçilmeye gayret gösterdi.

Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda 15 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen seçmelerde, U-10 kategorisinde kız-erkek, U-11 kategorisinde kız-erkek, U-12 kategorisinde kız-erkek, U-16 kategorisinde erkek ve U-18 kategorisinde de erkek sporcu seçimi gerçekleştirildi. Sporcuların aileleri heyecanla seçmeleri takip ederken, seçilen minik basketbolcular büyük sevinç yaşadı. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Basketbol ailemize seçilen yeni sporcularımıza hoş geldiniz diyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

