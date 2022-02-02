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Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi

02.02.2022 16:18
Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği şenlik, Çayırova yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Organizasyona 7-17 yaş aralığında 130 sporcu katıldı. 9 kategoride yarışların gerçekleştiği şenlik kıyasıya müsabakalara sahne oldu. Kendi yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara hediye takdim edildi. Şenlikte renkli sahne gösterileri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Şenliğe katılan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Mutlu olmamak gurur duymamak mümkün değil, biz yavrularımızla gurur duyuyoruz. Çayırova'mızda spora dair çok güzel şeyler oluyor. Özellikle biz sportif faaliyetlerin daha küçük yaşlara sirayet etmesi ve çocuklarımızın sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda göreve geldikten hemen sonra birçok branşta bu imkanlardan çocuklarımızın faydalanmasını sağladık. Çayırova'mızın adını sporda alınan başarılarla Avrupa'da dahi duyurduk. Spora olan desteğimiz devam edecek" dedi.

Başkanı Çiftçi, yüzme şenliğinde başarı gösteren sporculara madalyalarını takdim etti. - KOCAELİ

Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi
Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi
Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi

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Çiftçi, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çayırova'da Yüzme Şenliği düzenlendi - Son Dakika Spor


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