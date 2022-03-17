Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı - Son Dakika
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Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı

17.03.2022 17:16

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, kar yağışı uyarısı nedeniyle maçın oynanacağı stadyumda çimlerin üzerini brandayla kapattırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, kar yağışı uyarısı nedeniyle maçın oynanacağı stadyumda çimlerin üzerini brandayla kapattırdı.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi, kulüp yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu'nun talimatıyla görevliler, stadyumun çimlerini kesip, olası kar yağışına önlem amacıyla zeminin üzerine brandalar serdi.

Meteorolojinin yaptığı uyarı doğrultusunda tedbir alan görevliler, yarın öğle saatlerinin ardından zeminin üzerini açıp, gerekli çalışmaları yapacak.

Öte yandan, kar yağması ihtimaline karşı 20 kişilik ekip görevlendirildi.

Yarın gün boyu kar yağışı beklenen Rize'de, maçın oynanacağı saatte hava sıcaklığının 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı
Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı
Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor maçı öncesi çimlerin üzeri kapatıldı - Son Dakika


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