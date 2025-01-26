Spor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Maestro, Aksel Aktaş, Alioui, Aymbetov

Gol: Dk. 30 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

17. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Sowe'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi daha sonra pozisyon VAR tarafından ikinci kez incelenerek iptal edildi.

30. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. (1-0)

35. dakikada Hojer'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Adana Demirsporlu futbolcular uzaklaştırdı.

45+6 dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ortasında Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.