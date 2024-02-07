Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor\'dan David Akintola\'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, sağlık kontrolünden geçerek 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor, yeni transferine 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

07.02.2024 21:37
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Çaykur Rizespor David Akintola'yı 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili ekip bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu David Akintola, kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni transferimiz David Akintola'ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: AA

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