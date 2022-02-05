Çaykur Rizespor, Adana Demirspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı öncesi son antrenmanını bugün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapmaca ile sürüp, çift kale maç ile son buldu. Tedavileri devam eden futbolcular Gökhan Akkan ve Aminu Umar antrenmana katılmadı.Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyen yeşil-mavili takım, 22 puanla ligde 18'inci sırada yer alıyor. Lig'in ilk yarısında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında 2-0 mağlup olmuştu.