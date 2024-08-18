Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 Yendi

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçta Çaykur Rizespor'un gollerini Alikulov ve Ali Sowe atarken, Adana Demirspor'un tek golünü Yusuf Barasi penaltıdan kaydetti.

18.08.2024 00:46
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Hadziahmetovic), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk. 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe

Goller: Dk. 42 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 90+7 Yusuf Barasi (Penaltıdan) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

53. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

60. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol çaprazdan ortasında kale sahası içindeki Akintola'nın vuruşunda, savunma topu kornere çeldi.

63. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

74. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

83. dakikada Gravillon'un ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda, top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Hadziahmetovic'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.

90+7. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Barasi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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