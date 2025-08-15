Çaykur Rizespor Alanyaspor Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 21.30'da Alanyaspor ile yapacağı maç için bugün Antalya'ya hareket edecek.