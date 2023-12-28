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Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Koç'a takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, başarı dileğinde bulunuldu. Bu sezon lig ve kupada 31 dakika forma giyen sol bek oyuncusuyla yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile yollarını ayırdı
28.12.2023 - 12:03,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada 31 dakika yeşil-mavili formayı giydi.

Kaynak: AA
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