Çaykur Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren Ali Sowe'u 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde Sowe, yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transfer Ali Sowe'a kulüp tarafından başarılar diliyor.

03.07.2024 21:19
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

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