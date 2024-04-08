Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlanıyor.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Yeşil-mavili ekip bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirile antrenman ısınma ve kuvvet istasyonları ile başladı. Kaleciler ilk bölümde ayrı çalıştı. Beşgen alanda pas çalışması sonrası dayanıklılık koşusu ile idman devam etti. Antrenmanın son bölümünde tam sahada hücum organizasyonu yapılmasının ardından dar alanda çift kale maç ile antrenman son buldu. - RİZE
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sakaryaspor ve Boluspor 'çirkin ve kötü tezahüratı', Boluspor ve Eyüpspor 'saha olayları', Kocaelispor ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle disipline gönderildi. Ayrıca, Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve Bandırmaspor futbolcusu Mücahit Albayrak'ın 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle verilen 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezası UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürüldü.
EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 haftada puanlar toplamak istediklerini söyledi. Uygun, Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini belirtti ve seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu vurguladı.
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