Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Anthony Van Den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekibi Helsingborg IF'de forma giyen 29 yaşındaki santrfor oyuncusu Anthony Edsel Johannes van den Hurk'u 2 yıllığına kadrosuna kattı. - RİZE
Kaynak: İHA
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