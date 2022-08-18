Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu

18.08.2022 21:18
Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Anthony Van Den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Anthony Van Den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç ekibi Helsingborg IF'de forma giyen 29 yaşındaki santrfor oyuncusu Anthony Edsel Johannes van den Hurk'u 2 yıllığına kadrosuna kattı. - RİZE

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Pazarspor, Önder Selimoğlu'nu renklerine bağladı Pazarspor, Önder Selimoğlu'nu renklerine bağladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Rizespor, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ç. Rizespor, Anthony Van Den Hurk transferini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement