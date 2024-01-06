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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Varesanovic ve Olawoyin'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor\'u 2-0 mağlup etti
06.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:37
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çiçek, Hakan Karabalcık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+1 Pinchi), Zeqiri (Dk.70 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.70 Sauer), Benhur Keser (Dk.90+1 Halil İbrahim Pehlivan), Gaich (Dk.79 Minchev)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Burak Bekiroğlu, Ghoulam (Dk.57 Kamil Ahmet Çörekçi), Maksimovic, Görkem Sağlam (Dk.71 Dadashov), Aburjania (Dk.83 Rayane Abid), Ömer Faruk Beyaz (Dk.57 Fernandes), Hodzic, Dele-Bashiru, Strandberg

Goller: Dk.19 Varesanovic, Dk.82 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk.56 Ghoulam, Dk. 64 Hodzic (Atkaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaicih'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.

69. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Strandberg'in ayak içi plasesinde top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.

82. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Olawoyin'in sağ ayak içi tek dokunuşunda top filelere gitti: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Kaynak: AA
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