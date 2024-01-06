Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor\'u 2-0 yenerek değerli bir galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Değerli bir galibiyet aldık." dedi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi giden periyodu sürdürmek için önemli bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Palut, "Arzulu başladık ve pozisyonlar ürettik. Kenar koşulları ile ortalar denedik ve sonuçta güzel bir gol attık. İlk yarının sonlarına doğru tempomuzda bir düşüş oldu. Top dönem dönem Hatayspor'da kaldı." diye konuştu.

İkinci yarıda tekrar oyunun kontrolünü ele geçirdiklerine değinen Palut, "Pozisyonlar bulduk. Maçın genelinde rakibimize gol pozisyonu şansı tanımadık. Değerli bir galibiyet aldık. Yoğun maç trafiği girişinde bizim için üç puan değerliydi. Çok kısa zamanımız var. Tekrar önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ligde iyi bir periyot yakaladıklarının altını çizen İlhan Palut, "7 hafta iyi gitti ve devam ettirdiğimiz zaman daha değerli olacak. Salı günkü maçın hazırlıkları var. Stoper noktasında sakatlarımız fazla. Alikulov, Asya Kupası'nda, Sinan sakatlandı. Attila uzun süredir sakat ve en azından yanımızda olsun diyerek kadroya aldık. Gün gün daha iyi olacaktır. En azından o bölgede 3 oyuncumuz oldu. Genelde iki sol stoperle oynamak çok tercih ettiğim bir durum değil ama çocuklar bugün gerçekten konsantreleri de iyiydi ve iyi mücadele ettiler. Hem Emirhan hem Anıl'ın performansından memnunum. Böyle durumlar takımlara yeni oyuncular kazandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, seyircinin az olduğunu kaydederek, taraftarlardan maç ayrımı yapmadan kendilerini desteklemelerini istedi.

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Ligin kendileri açısından zora girdiğini kaydeden Demirel, "Biz artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzde iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maç var. Bunları kazanıp devam etmek istiyoruz. Rize'ye puan ve puanları almaya geldik işin açıkçası. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp inşallah en iyi şekilde sezonu bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Hücum bölgesinde rakibi rahatsız edecek, rakibi zor duruma sokacak pozisyonları bulamadık." diyen Demirel, şunları kaydetti:

"Her şey maçın gelişi ve gelişimi ile alakalı. Bir penaltı pozisyonu var, belki hakeme sorduğumuzda yorum şöyle oldu, 'Topa vurdu. Topa vurduktan sonra eline çarptı.' ama biz baktığımızda adamın topa vurmak istemediğini, topun ayağına çarptıktan sonra eline değdiğini görüyoruz. Bu benim yorumum ve penaltı ama bu tabii ki yorumlanacak bir pozisyon olduğu için hakemlere saygı duyuyorum. Belki o pozisyon penaltı ve gol olsa oyun farklı yere gider. Kapalı savunmalara karşı bugün sıkıntı çektik. Haftaya ve ondan sonraki hafta iki tane evimizde maçımız var. Kazanarak yukarı çıkmaya çalışacağız."