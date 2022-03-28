Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

Çaykur Rizespor, milli maç haftası nedeni ile liglere verilen arada Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil mavililer, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya Belek'te teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayıp top kapma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.