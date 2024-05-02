Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.
Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.
Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.
Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında ???oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?