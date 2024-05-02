Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı için İstanbul\'a gitti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Antrenmanda sakatlığı bulunan Gökhan Akkan'ın durumu ise maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

02.05.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında ???oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

Kaynak: AA

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