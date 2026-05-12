Çaykur Rizespor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 15 Mayıs Cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümüne aktivasyon çalışmaları ve sürat egzersizleriyle başladı.
Dar alanda oyunlar, taktiksel disiplin ve bitiricilikle devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
