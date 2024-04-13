Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.
Ligde son hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-0 kazanan Rize temsilcisi, 45 puanla 6. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.
Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 0-0 sona ermişti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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