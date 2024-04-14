Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor\'u 3-0 mağlup etti

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey (Dk.90 Mocsi), Olawoyin, Zeqiri (Dk.70 Sauer), Varesanovic (Dk.88 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk.88 Halil İbrahim Pehlivan), Minchev (Dk.70 Gaich)
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk.67 Bytyqi), Safuri (Dk.66 Emre Uzun), Saric (Dk.81 Erdal Rakıp), Larsson (Dk.67 Assombalonga), Buksa
Goller: Dk.33 ve 60 Zeqiri, Dk.82 Gaich (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Dk.38 Varesanovic, Dk.46 Shelvey, Dk.90+5 Gökhan Akkan, Dk.90+5 Alikulov (Çaykur Rizesor) Dk.90+5 Assombalonga, Dk.90+5 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor - Bitexen Antalyaspor müsabakası, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
50. dakikada Larsson'un ceza sahası sol kenar çizgisine indikten sonra penaltı noktasına yerden pasında, Van de Streek'in sol ayak içi plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan soluna yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
60. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zeqiri, plase vuruşla top kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi: 2-0
82. dakikada orta sahada Buksa ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra topu Gaich ile buluşturdu. Rakibinden sıyrılan Gaich de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
Mücadeleyi Çaykur Rizespor, 3-0 kazandı.
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