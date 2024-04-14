Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Bitexen Antalyaspor karşısında bekledikleri kadar pozisyona girdiklerini ve net bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Palut ayrıca VAR hakemliği konusunda yabancı hakem atanmasını tartışmalı bulduğunu belirtti. Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın ise takımının kötü bir oyun sergilediğini ve bu mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

14.04.2024 19:17
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Beklediğimiz kadar pozisyona girdik, üç gol attık, net bir galibiyet oldu." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her maç pozisyonsa giren güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirtti.

Çok pozisyonlu bir maç beklediğini ifade eden Palut, "Baskımızı çözdüler, orta sahada bizi topun arkasına ittiler. Bizde topun arkasında kompakt olarak oynamaya başladık. Kazandığımız top sonrasında güzel alanlar bulduk. Çok pozisyon bulduk, pas oyunu ile topu taşıdık. Beklediğimiz kadar pozisyona girdik, üç gol attık, net bir galibiyet oldu. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Dönem dönem iyi defans yaptık." diye konuştu.

Pas oyunun örneğini ikinci golde gösterdiklerini kaydeden Palut, "Özellikle ofansif anlamda iyi bir gündü. Defansif anlamda da iyi işler yaptık. sonuç olarak gol yememek de değerliydi." şeklinde konuştu.

VAR hakemliğine bazı maçlarda yabancı hakem atanmasını tartışmalı hale getirildiğini belirten Palut, şöyle devam etti:

"Türk sporunun önemli bir paydaşı hakemlerimiz bunu başarabilirdi. Maalesef buraya kadar geldi. Sahada mutlaka hatalar olur ama keşke VAR'da daha dikkatli olabilseydik. Tansiyonu düşürecekse, daha doğru kararlar çıkacak ise bizim hakemlerimiz bundan yola çıkarak daha iyi performans gösterecekse neden olmasın. Takip edeceğiz. Çok karışmak istemiyorum ama kulağıma 'Dışarıdan VAR hakemi getirildi.' cümlesi çok oturmuyor. Bunu başarabilirdik."

Palut, Avrupa kupalarına katılabilme düşüncesinin güzel olduğunu ancak konuşmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

Bitexen Antalyaspor cephesi

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, kendileri için çok sağlıklı bir oyun olmadığını kaydetti.

Oyuna iyi başladıklarını ancak devamını getiremediğine dikkat çeken Yalçın, "Rizespor kendi sahasında kalmayı tercih etti. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ama bunu yaparken kaptırdığımız basit topların maalesef sonuçları bizim için ağır oldu. Rakibe çok fazla sayıda pozisyon verdik. Çok kontratak imkanı verdik, çok fazla sayıda top kaybettik. Özellikle merkezde rakibi açmakta çok zorlandık. İyi kapattılar. İç saha performansı iyi olan bir takımla oynadık." ifadelerini kullandı.

Kötü bir günü geride bıraktıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Kötü bir oyun oynadık onu söyleyebilirim ama uzun maratonda bu tür sonuçlar olabiliyor. Deplasmanda bu tür maçlarda kaybedebiliyorsunuz. Bundan gerekli dersleri çıkartıp kalan haftalarda yapacaklarımıza odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

Topun kendilerinde olmasının oyunlarına pozitif etki etmediğinin altını çizen Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Rakip topu bize bıraktı biz oynadık ama hep birinci ve ikinci bölgede topa hakim olduk. Üçüncü bölgede rakibe sorun çıkaramadık. Üçüncü bölgede üretemiyorsan çok önemli değil. Rakip hızlı oyuncuları var. hızlı ve akıllı çıkarak bizi zor durumda bıraktı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Rakibimiz dersini iyi çalışmış. İyi hücum ve kontralar yaptı. Yetenekli oyuncuları var. Biz tuzağa düştük gibi görünüyor."

VAR'da yabancı hakem görevlendirilmesini değerlendiren Yalçın, şunları söyledi:

"Ülke futboluna baktığınız zaman hakem camiası, VAR camiası bana göre çok sağlıklı değil. Kendi hakemlerimize çok güvenmediğimizi gösteriyor. Olaylara baktığımızda çok güvenemediğimiz görünüyor. Güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Ben çok sağlıklı bulmuyorum, kendi adamlarımıza güvenelim. Zaten çok hata yapıyorlar. Masa başında oynanan bir oyun haline geldi futbol. Artık hiç kimse anlam veremiyor. Sürekli VAR'dan değişen kararlar. Ofsaytlar falan, o çizgileri nasıl çekiyorlar. Enteresan pozisyonlar, yediğimiz goller var. Ekranda bakıyoruz bir metre ofsayt, bakıyoruz gol. Bugünden bağımsız, daha önceki müsabakalarda oldu. Genç arkadaşlarımız hepsi. Umarım toparlarlar."

Kaynak: AA

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