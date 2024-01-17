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Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
17.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:56
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından Rize'ye dönen yeşil-mavili ekip Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Çaykur Rizespor ekibi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde salonda çalışmalarına başladı. Kupa maçında oynamayan grup daha sonrasında antrenman sahasında koşu ve pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

7 oyuncu sarı kart sınırında

Yeşil-mavili ekibin oyuncularından Casper Hojer, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Attila Mocsi, Dal Varesanovic, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev 3 sarı kart ile sınırda bulunuyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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