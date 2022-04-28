Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

28.04.2022 18:49
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ve taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor
Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

YORUMLAR
500
Göztepe'de art arda ayrılıklar Göztepe'de art arda ayrılıklar Göztepe - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta Göztepe - Çaykur Rizespor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, 1 Mayıs, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:41 Ramazan bayramı nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler 3-8 tarihlerinde gerçekleşecek
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:00:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement