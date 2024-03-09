Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala'nın ameliyat edileceği açıklandı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mithat Pala'nın yapılan acil muayene ve tetkikleri sonucunda fibula kemiğinde spiral kırık tespit edilmiş olup, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Mithat Pala'nın tahmini spora dönüş süresi 6-10 hafta olarak öngörülmektedir." denildi.
Açıklamada, "Ailemizin değerlisi, gözümüzün nuru geçmiş olsun Mithat'ımız. Seni en kısa süre içerisinde yanımızda görmeyi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'un Mithat Pala'sı ameliyat edilecek - Son Dakika
18 yaşındaki Yağmur Baltacı, Türkiye şampiyonalarında başarılar elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım kampına gidecek olan Baltacı, ülkesini temsil etmek ve derece elde etmek istediğini belirtti. Antrenör Adnan Güvenç ise Baltacı'nın boksu sevdiğini ve hedeflerinin önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Halitcan Ünal, bedensel engelli bir bilek güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Ünal, bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı. Geçen sene milli takıma katılan Ünal, Türkiye'de birçok birincilik ve Avrupa'da gümüş madalyalar elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.
Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Kocuk, takımın iyiye gittiğini ve takımca iyi işler yapıldığını ifade etti. Ankaragücü maçını da içeride oynayacaklarını belirten Kocuk, taraftarın desteğiyle 3 puanla ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, takımda bir aile ortamı oluştuğunu ve bu ortamın başarıya katkı sağladığını belirtti.
Fatih Terim gibi tanınmış futbolcuların da dahil olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılmayan Selçuk İnan ise Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Duruşmanın ardından tutukluluk hallerine devam kararı verildi ve tanıklar dinlenecek.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Panel ve sunumların yanı sıra kadın antrenörler için hibrit bir sohbet toplantısı da düzenlendi.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak. Göztepe, son 8 haftada mağlup olmadı ve 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 52 puanla 2. sıraya yerleşti. Rakibi ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ise düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. İlk devrede Göztepe, konuk ettiği rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ancak Göztepe'de sarı kart cezalısı Ogün Bayrak yarın forma giyemeyecek.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.
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