Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktörlük görevine Mutlucan Zavotçu getirilmişti. Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Zavotçu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'da Mutlucan Zavotçu dönemi sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.