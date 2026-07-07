Çaykur Rizespor\'dan Erzurum\'da Kamp

Çaykur Rizespor, Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.
Karadeniz temsilcisi, kampın ilk antrenmanını dün saat 18.00'de gerçekleştirirken, yeni sezon hazırlıklarını yüksek irtifada sürdürecek. Yeşil-mavili ekip, ikinci etap kamp programını 17 Temmuz'da tamamlayacak.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilecek kamp süresince futbolcuların fiziksel yükleme çalışmalarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla maç temposu kazanması ve takım uyumunun artırılması hedefleniyor.
Yeni sezon öncesi güç depolamayı amaçlayan Çaykur Rizespor, Erzurum kampının ardından Süper Lig'e hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. - ERZURUM
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