Çaykur Rizespor, Doicaru\'yu Transfer Etti

ÇAYKUR Rizespor, Romanya kulübü Farul'da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya kulübü Farul'da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim kurulu üyesi Murat Can Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Romanya Genç Milli Takımı formasını da giyen genç yetenek Doicaru, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Doicaru, imza töreninin ardından sağlık kontrolünden geçti.