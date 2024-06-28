Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kara yoluyla dün akşam saatlerinde Erzurum'a ulaşan mavi-yeşilli ekip, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün ilk antrenmanını yaptı.
Karadeniz ekibi, hazırlıklar kapsamında teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah ilk idmanını gerçekleştirdi.
Kondisyon ve koşu antrenmanı yapan mavi-yeşilli ekip, akşam yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
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